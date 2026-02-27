China National Chemical Engineering Aktie
WKN DE: A1CYYK / ISIN: CNE100000KC0
|
27.02.2026 01:10:36
Syngenta plans to kick off process in second quarter for up to US$10 billion Hong Kong IPO: sources
The company competes with US-based Corteva and Germany’s BASF and Bayer in the US$120 billion market for crop protection and seedsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
