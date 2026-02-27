China National Chemical Engineering Aktie

China National Chemical Engineering für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CYYK / ISIN: CNE100000KC0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.02.2026 01:10:36

Syngenta plans to kick off process in second quarter for up to US$10 billion Hong Kong IPO: sources

The company competes with US-based Corteva and Germany’s BASF and Bayer in the US$120 billion market for crop protection and seedsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu China National Chemical Engineering Co Ltd (A) (ChemChina)

mehr Nachrichten