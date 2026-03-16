China National Chemical Engineering Aktie
WKN DE: A1CYYK / ISIN: CNE100000KC0
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16.03.2026 06:00:26
Syngenta to build $130mn agricultural science centre in UK
Investment by Swiss-based group contrasts with pharma companies withdrawing funding from British research facilitiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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