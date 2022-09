SYNLAB-Aktie gesucht: Berenberg beginnt Bewertung von SYNLAB

SYNLAB gehöre zu den "Top Five" im Bereich medizinischer Diagnostik und klinischer Labordienstleistungen, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei in Europa ein hart umkämpfter 62-Milliarden-Euro-Markt. Das Anlegerinteresse dürfte sich verstärkt vom Thema COVID weg auf das Kerngeschäft richten. Friedrichs erhofft sich hiervon eine Neubewertung.

SYNLAB-Aktien reagieren zeitweise mit Kursgewinnen von 4,91 Prozent auf 14,97 Euro auf die Meldung.

