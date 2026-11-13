Synlogic gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Synlogic hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at