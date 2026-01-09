|
09.01.2026 06:31:28
SYNNEX stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SYNNEX hat am 08.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 3,04 USD. Im letzten Jahr hatte SYNNEX einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 17,38 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 9,95 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 7,95 USD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,94 Prozent auf 62,51 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 58,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit Aufwärtsdrang -- Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.