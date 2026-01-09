SYNNEX stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SYNNEX hat am 08.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 3,04 USD. Im letzten Jahr hatte SYNNEX einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 17,38 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 9,95 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 7,95 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,94 Prozent auf 62,51 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 58,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

