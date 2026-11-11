Synnex Technology International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Synnex Technology International veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Synnex Technology International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 120,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,39 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at