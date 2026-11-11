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11.11.2026 06:31:29
Synnex Technology International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Synnex Technology International hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,210 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 7,39 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,35 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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