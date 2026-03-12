Synnex Technology International gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Synnex Technology International hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Synnex Technology International 0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Synnex Technology International mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 16,12 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,650 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Synnex Technology International ein EPS von 0,690 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,19 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 13,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at