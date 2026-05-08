Synnex Technology International gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Synnex Technology International veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,99 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Synnex Technology International einen Umsatz von 2,78 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at