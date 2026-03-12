Synnex Technology International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Synnex Technology International hat am 10.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,21 USD. Im letzten Jahr hatte Synnex Technology International einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,50 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,07 Milliarden USD ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,650 USD, nach 0,690 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,53 Prozent zurück. Hier wurden 13,19 Milliarden USD gegenüber 13,26 Milliarden USD im Vorjahr generiert.

