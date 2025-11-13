Synnex Technology International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Synnex Technology International hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,54 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,35 TWD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 100,23 Milliarden TWD – eine Minderung von 7,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 108,80 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at