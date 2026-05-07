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07.05.2026 06:31:29
Synnex Technology International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Synnex Technology International stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,77 TWD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,10 TWD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 126,36 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,40 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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