Synnex Technology International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Synnex Technology International stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 USD. Im Vorjahresviertel hatte Synnex Technology International 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,99 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at