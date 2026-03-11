Synnex Technology International: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Synnex Technology International hat am 10.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,66 TWD. Im letzten Jahr hatte Synnex Technology International einen Gewinn von 1,76 TWD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 126,21 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 113,25 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 5,08 TWD gegenüber 5,52 TWD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 3,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 411,15 Milliarden TWD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 426,01 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at