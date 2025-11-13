|
Synnex Technology International: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Synnex Technology International hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,170 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,53 Prozent zurück. Hier wurden 3,35 Milliarden USD gegenüber 3,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.
