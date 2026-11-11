|
11.11.2026 06:31:29
Synnex Technology International zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Synnex Technology International ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Synnex Technology International die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,93 TWD. Im Vorjahresviertel hatte Synnex Technology International 1,54 TWD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 236,61 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 136,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Synnex Technology International einen Umsatz von 100,23 Milliarden TWD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!