Synnex Technology International zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Synnex Technology International ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Synnex Technology International die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,93 TWD. Im Vorjahresviertel hatte Synnex Technology International 1,54 TWD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 236,61 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 136,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Synnex Technology International einen Umsatz von 100,23 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at