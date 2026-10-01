Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
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01.10.2026 17:16:33
Synopsys, Accenture, Vicor And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday
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Analysen zu Synopsys Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Accenture plc
|188,40
|0,24%
|Synopsys Inc.
|437,50
|0,23%
|Vicor Corp.
|274,30
|0,37%