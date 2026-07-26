Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
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26.07.2026 02:57:07
Synopsys and Cadence Just Sold Off on AI Fears -- Here's What Long-Term Investors Should Really Focus On
Hot headlines around AI models disrupting chip design just hit Synopsys (NASDAQ: SNPS) and Cadence Design Systems (NASDAQ: CDNS), but the real story runs deeper than orchestration hype. Watch the video below to see what this could mean for long-term investors.*This video was published on Jul. 23, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
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