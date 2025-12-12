Synopsys informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Synopsys hat am 10.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Synopsys 7,14 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,25 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Synopsys hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 8,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 14,51 USD je Aktie gewesen.

Der Jahresumsatz wurde auf 7,05 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 6,12 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at