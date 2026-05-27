Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
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27.05.2026 11:27:13
Synopsys Likely To Report Lower Q2 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call
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