Synopsys mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Synopsys hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 41,92 Prozent auf 2,27 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at