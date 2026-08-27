Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
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27.08.2026 17:25:08
Synopsys Posts Q3 Beat On Strength In EDA, Growing Interest In Agentic AI
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Nachrichten zu Synopsys Inc.
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27.08.26
|NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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27.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
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27.08.26
|Optimismus in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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27.08.26
|Donnerstagshandel in New York: Am Nachmittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
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27.08.26
|Gewinne in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
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27.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
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27.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 klettert am Mittag (finanzen.at)
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27.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)