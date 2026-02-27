Synopsys stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Synopsys hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 USD gegenüber 1,89 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 65,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,41 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at