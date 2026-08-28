Synopsys: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Synopsys hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,84 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie vermeldet.

Synopsys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,47 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at