Synovus Financial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Synovus Financial hat am 18.04.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2024 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,790 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,33 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 599,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 536,8 Millionen USD.

