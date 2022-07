Synovus Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Synovus Financial äußerte sich am 21.07.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,20 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 526,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Synovus Financial 488,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at