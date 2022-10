Synovus Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Synovus Financial hat am 20.10.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 584,3 Millionen USD – ein Plus von 16,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Synovus Financial 499,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at