Synovus Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Synovus Financial hat am 20.07.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 USD, nach 1,17 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 567,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Synovus Financial 526,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at