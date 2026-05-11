Synsam Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Synsam Registered hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Synsam Registered ein EPS von 0,600 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1,77 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,71 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,687 SEK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,79 Milliarden SEK umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at