Synsam Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Synsam Registered präsentierte am 20.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,85 SEK gegenüber 0,510 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Synsam Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,78 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,63 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,759 SEK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,79 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,14 SEK beziffert. Im Vorjahr hatten 2,48 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 9,79 Prozent auf 7,07 Milliarden SEK aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 6,44 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,04 SEK geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 7,10 Milliarden SEK taxiert.

Redaktion finanzen.at