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13.11.2026 06:31:28
Synsam Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Synsam Registered hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Synsam Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,900 SEK je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,90 Milliarden SEK – ein Plus von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Synsam Registered 1,73 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,688 SEK gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,90 Milliarden SEK geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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