20.11.2025 06:31:29
Synsam Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Synsam Registered hat am 18.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,90 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,440 SEK je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,73 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 1,56 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,872 SEK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 1,72 Milliarden SEK ausgegangen.
