Synspective: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Synspective hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 8,07 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -8,520 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 344,9 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 39,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 571,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at