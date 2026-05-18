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18.05.2026 06:31:29
Synspective präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Synspective präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 13,14 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -10,740 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 38,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 697,5 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,14 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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