Synspective stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Synspective äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -18,01 JPY. Ein Jahr zuvor waren -8,070 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,38 Milliarden JPY – ein Plus von 300,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Synspective 344,9 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at