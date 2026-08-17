Synspective: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Synspective hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,40 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -11,640 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Synspective im vergangenen Quartal 993,6 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 426,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Synspective 188,9 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at