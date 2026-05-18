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18.05.2026 06:31:29
Syntec Optics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Syntec Optics präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,92 Prozent auf 6,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Syntec Optics 7,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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