Syntec Optics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Syntec Optics hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 6,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at