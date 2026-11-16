Syntec Optics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Syntec Optics präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,01 USD gegenüber -0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Syntec Optics im vergangenen Quartal 8,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Syntec Optics 7,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at