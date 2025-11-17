Syntec Optics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Syntec Optics hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Syntec Optics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at