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03.09.2026 06:31:29
Synthetica AD stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Synthetica AD stellte am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,600 EUR je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 35,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,2 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,1 Millionen EUR.
Redaktion finanzen.at
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