SyntheticMR Registered hat am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,400 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,9 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 12,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at