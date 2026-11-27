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27.11.2026 06:31:29
SyntheticMR Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
SyntheticMR Registered hat am 25.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,400 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,9 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 12,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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