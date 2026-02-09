SyntheticMR Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SyntheticMR Registered veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 SEK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat SyntheticMR Registered 18,0 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,900 SEK beziffert. Im Vorjahr waren -0,360 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat SyntheticMR Registered im vergangenen Geschäftsjahr 57,00 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SyntheticMR Registered 55,67 Millionen SEK umsetzen können.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,852 SEK geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 53,77 Millionen SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at