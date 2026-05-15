SyntheticMR Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SyntheticMR Registered präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 SEK gegenüber -0,330 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,14 Prozent auf 13,1 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte SyntheticMR Registered 14,3 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at