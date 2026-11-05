Synthiko Foils legte Quartalsergebnis vor

Synthiko Foils hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,64 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,220 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at