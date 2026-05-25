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25.05.2026 06:31:29
Synthiko Foils stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Synthiko Foils lud am 23.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Synthiko Foils hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,21 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,460 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 99,35 Prozent zurück. Hier wurden 0,3 Millionen INR gegenüber 43,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 11,120 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Synthiko Foils 2,78 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 0,28 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 99,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 211,60 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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