SYP Glass Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SYP Glass Group hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte SYP Glass Group ebenfalls ein EPS von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 200,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SYP Glass Group einen Umsatz von 190,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at