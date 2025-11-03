SYP Glass Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SYP Glass Group hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

SYP Glass Group hat ein EPS von 0,04 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,040 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite standen 1,44 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,37 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at