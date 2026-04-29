SYP Glass Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SYP Glass Group hat am 27.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 CNY erwirtschaftet worden.

SYP Glass Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,26 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,26 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at