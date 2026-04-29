SYP Glass Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SYP Glass Group lud am 27.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat SYP Glass Group 181,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 173,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at